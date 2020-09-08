وزير التعليم: تخفيض كثافات الطلاب من 80 لـ 15

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، إن طلاب فى المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائى يعتمدون على التعليم الإلكترونى و القنوات التعليمية





وأضاف أن من لديه إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا، موضحا أن الكثافات التى وصلت إلى ٨٠ طالبا سوف تخفض إلى ١٥ طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.





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