وزير التعليم: تخفيض كثافات الطلاب من 80 لـ 15

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن طلاب فى المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائى يعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية.
وأضاف أن من لديه إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا، موضحا أن الكثافات التى وصلت إلى ٨٠ طالبا سوف تخفض إلى ١٥ طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.
وأوضح أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية سوف يوزع الطلاب على ٣ مجموعات السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس لكل صف له يومان فى الأسبوع مضيفا : " يوجد ٥ ملايين طالب فى هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية سيذهبون للمدرسة يومان فى الأسبوع ، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت".