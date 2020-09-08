لتجميل الميادين.. دورة "أون لاين" للمهندسين ومديري المشروعات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لإظهار الطابع الجمالي والحضاري والحفاظ على المعالم الأثرية والحضارية التي تتميز بها محافظة الشرقية.





وأكدت المهندسة لبني عبد العزيز نائبه المحافظ أنه في إطار قرار محافظ الشرقية رقم 3186 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال الفنية وأعمال تجميل الميادين المطلوب تنفيذها بالمدن بمحافظة الشرقية تم تنفيذ دورة تدريبية ( أون لاين) لرؤساء الأقسام الهندسية ومديري المشروعات بمراكز ومدن المحافظة لمدة 3 أيام بقاعة الإجتماعات بالديوان العام في حضور الدكتورة ناهد محمد مصطفي علي المدرب الدولي المعتمد من المجلس الدولي للمدربين المعتمدين ومستشارة التخطيط الإستراتيجي وتنميه الموارد البشرية بمحافظة الشرقية والدكتورة رشا رأفت حسن مدير إدارة التراث الحضاري بالديوان العام

وذلك لتوضيح أسس ومعايير التجميل للفراغات والميادين العامة وتعريفهم بالفراغ العام من حيث مكوناتة وعناصرة ووظائفه وكيفية وضع إستراتيجية لرفع كفاءة الفراغ العام وكيفية إعداد مقترحات تصميمية للميادين والمنحوتات وتعريفهم بأسس ومعايير تجميل الميادين وأسس ومعايير إستغلال المسطحات الخضراء بالفراغات والميادين العامة مشيرة إلي أنه من المقرر أن يقوم نخبة من الأساتذة المتخصصين من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكليتي الهندسة والتربية النوعية بجامعة الزقازيق بتقديم الدورة.

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أوضحت نائبة المحافظ أن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية تتطلب تطبيق أسس ومعايير التجميل للفراغات للإستفادة من تلك الفراغات كأماكن إنتظار للمواطنين أو للإعلانات أو إضفاء الطابع الجمالي والحضاري، مشيرة إلي أن التنسيق الحضاري القائم علي الأسس والمعايير العلمية والفنية يؤثر إيجابيًا على أفراد المجتمع مما يشعرهم بالراحه النفسية والبصرية.





وخلال الدورة أكدت المهندسة هبه يوسف مدير عام التخطيط والمشروعات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن هناك خطة سنوية للتطوير والتجميل تشمل الشوارع والميادين والارصفه وغرس الأشجار ولابد من إستغلال الفراغات الإستغلال الأمثل مع مراعاة طبيعة كل منطقة وذلك بإتباع هذه الأسس والمعايير القياسية للتعامل مع الفراغات العمرانية بها لإظهارها في أبهي صورها بجانب إستغلال بعض المساحات الضيقه لزراعة الأشجار المثمرة ومراعاة ظروف ذوي الهمم أثناء عمل المطبات بالشوارع مع الإلتزام إستراتيجيات التعامل مع الألوان بالميادين وواجهات العمارات





فيما عرض الدكتور أحمد المنشاوي استاذ بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ومدير الإدارة العامة للمناطق التاريخية والحرف والفنون التراثية كيفية وضع إستراتيجية لرفع كفاءة الفراغ العمراني وكذلك توضيح عناصر الفراغ وأنماط الشوارع الشبكية والشروط الواجب مراعاتها عند عمل الأرصفة وممرات المشاة ومناطق تقديم الخدمات للمواطنين.







