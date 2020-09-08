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محافظات

محافظ الشرقية يحيل 205 أطباء وصيادلة للتحقيق بـ مستشفى أبو حماد المركزي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:27 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد مستشفى أبو حماد المركزي
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محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 205 أطباء وصيادلة وأخصائيين وفنيين وتمريض وعاملين بمستشفى أبو حماد المركزي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك لعدم تواجد المذكورين بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ صباح اليوم للمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى ، والتأكد من إنتظام سير العمل بها وإلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة والنوبتجيات المُكلَّفين بها. 


أعرب المحافظ عن دهشته لعدم تواجد هذا العدد الكبير من العاملين بالمستشفى الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خللًا في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ، قائلًا ليس من المعقول أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له.


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وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة لضبط منظومة العمل ، ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد أقسام الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعيادات الخارجية، واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية ، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

أكد محافظ الشرقية على مدير المستشفى بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد والطواريء لمواجهة أي أحداث طارئة ، مع إلزام العاملين والمترددين على المستشفى بارتداء الكمامة الواقية والإستمرار في أعمال التطهير والتعقيم تنفيذًا للإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذه لمواجهة الأمراض والأوبئة ، مع المراجعة الدورية للمخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية و المطهرات ووسائل الوقاية الشخصية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، والتأكيد على إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف وضمان عدم حدوث أعطال مفاجئة وحفاظًا على أرواح المرضى.

وخلال عودة محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق بعد جولة مفاجئة بمركز ومدينة أبو حماد قام بضبط سيارتين تسيران عكس الإتجاه بطريق أبو حماد / الزقازيق ليوجه رجال المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
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