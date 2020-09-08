محافظ الشرقية يتفقد كفر العزازي ويضبط جزارا يذبح خارج السلخانة..صور

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية كفر العزازى بمركز أبو حماد وتمكن من ضبط جزار يقوم بأعمال الذبح في الشارع مخالفًا لقرار الذبح بالمجازر ، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





أكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على محال الجزارة واستمرار أعمال لجان متابعة عمليات الذبح خارج المجازر للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر ، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظًا على سلامة اللحوم وصحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث.

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شهدت جولة المحافظ لقرية كفر العزازي تفقد مبنى الوحدة المحلية للتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية ، وكذلك ومتابعة أعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ، مشددًا على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقًا للقانون.





ناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ 25 % (جدية التصالح ) قبل إنتهاء المدة المحدة نهاية الشهر الجاري ، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة القانون وتنفيذ حملات الإزالة على المباني المخالفة.