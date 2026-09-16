الراند الجنوب إفريقي يستقر بدعم من ارتفاع الذهب وترقب قرار الفيدرالي

استقر سعر صرف الراند الجنوب إفريقي أمام الدولار في تعاملات اليوم / الأربعاء /، مدعوما بارتفاع أسعار الذهب عالميا ، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وذكر "سي إن بي سي أفريكا" أن الراند سجل 16.26 مقابل الدولار دون تغير يذكر عن مستوى الإغلاق السابق، بعدما تمكن من تعويض جانب من خسائره خلال الجلستين الماضيتين.

وساهم ارتفاع أسعار الذهب، الذي يمثل أحد أهم صادرات جنوب إفريقيا من المعادن النفيسة، في تحسن المعنويات تجاه العملة المحلية.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، ما أنهى موجة صعود استمرت يومين، وكان ارتفاع أسعار النفط قد شكل ضغوطا على الراند خلال الجلسات السابقة.

من جانبه، قال أندريه سيلييرز خبير استراتيجيات العملات لدى شركة "تريجري وان"، إن الراند يتداول حاليا عند مستوى 16.23 راند للدولار، مشيرا إلى إمكانية تعرض العملة لبعض التقلبات قصيرة الأجل قبيل صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وسط تسعير الأسواق إلى حد كبير لرفع أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد المحلي، تتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة في جنوب إفريقيا لشهر يوليو، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، فيما يتوقع اقتصاديون ارتفاع المبيعات بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

وفي بورصة جوهانسبرج، تراجع مؤشر "توب-40" بنسبة 0.6% في التعاملات المبكرة.

وفي سوق السندات، ارتفع سعر السند الحكومي الجنوب إفريقي القياسي المستحق عام 2035، بينما تراجع العائد عليه بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 8.775%.