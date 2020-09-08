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تعليم

جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب عميد كلية الحقوق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:36 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أحمد على

أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الحقوق. 


وأوضح أن القائمة ضمت كلًا من الدكتور أشرف عبد الرازق ويح الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمود الكردي رئيس قسم القانون الدولي الخاص ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن محمد بودي الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، والدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو الأستاذ بقسم القانون المدني ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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ووفقًا للجدول الزمني المعلن سيتم مقابلة المتقدمين، غدًا الأربعاء، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا ليقوم كل مرشح بتقديم خطته ومناقشته وتسليم التقرير النهائي.
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