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ثقافة

هنا الببلاوي:فكرة المعرض التشكيلي على البحر تختلف عن المعارض العادية وتحضيره استغرق وقتا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:13 م
معرض فن تشكيلي
معرض فن تشكيلي
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نورهان رأفت
قالت هنا الببلاوي ، المدير التنفيذي لمؤسسة "أرت دوت إيجيبت" ، إن فكرة المعرض المقام على البحر ، يختلف عن المعرض العادي ، في أنه منتدى للفنانين يعملوا فيه سويا ، كورشة عمل ، تنتج منتج واحد .

وأكدت هنا الببلاوي ، خلال حوارها لبرنامج "انبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن الفترة تختلف تماما عن فكرة المعارض التشكيلية التقليدية ، موضحة أن تحضيره جاء منذ وقت طويل ووقف تنفيذه بسبب كورونا .

ومن جانبها قال الفنان التشكيلي ، أحمد مجدي ، أن مشاركته في المعرض بالساحل الشامل ، جاء ضمن إيمانه باختلاف فكرة المعرض ، عن المعارض التي شارك فيها سابقا .

ولفت "مجدي" ، إلى أن المعرض يقوم على الاحتكاك بالفنانين والثقافة المتبادلة ، بالاضافة إلى الحالة الجيدة والمساحات الكافية .
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