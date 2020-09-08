هنا الببلاوي:فكرة المعرض التشكيلي على البحر تختلف عن المعارض العادية وتحضيره استغرق وقتا

قالت هنا الببلاوي ، المدير التنفيذي لمؤسسة "أرت دوت إيجيبت" ، إن فكرة المعرض المقام على البحر ، يختلف عن المعرض العادي ، في أنه منتدى للفنانين يعملوا فيه سويا ، كورشة عمل ، تنتج منتج واحد .





وأكدت هنا الببلاوي ، خلال حوارها لبرنامج "انبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن الفترة تختلف تماما عن فكرة المعارض التشكيلية التقليدية ، موضحة أن تحضيره جاء منذ وقت طويل ووقف تنفيذه بسبب كورونا .





ومن جانبها قال الفنان التشكيلي ، أحمد مجدي ، أن مشاركته في المعرض بالساحل الشامل ، جاء ضمن إيمانه باختلاف فكرة المعرض ، عن المعارض التي شارك فيها سابقا .





ولفت "مجدي" ، إلى أن المعرض يقوم على الاحتكاك بالفنانين والثقافة المتبادلة ، بالاضافة إلى الحالة الجيدة والمساحات الكافية .