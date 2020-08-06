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الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم يرد على الجدل حول تمثاله مصر تنهض.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:14 م
تمثال مصر تنهض
تمثال مصر تنهض
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد عبد الكريم ، الفنان التشكيلي ، تعقيبا على الجدل ، الذي أثاره تمثاله "مصر تنهض" ، إنه منتدب في أكثر من جامعة فنية داخل مصر ، ويعمل في التدريس ، وتقديم المحاضرات للطلبة .

وأضاف الدكتور أحمد عبد الكريم ، عبر سكايب لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن تخصص محاضراته تكون في النحت والخزف ، ولكنه ليس عضوا في هيئة التدريس .

وأشار "عبد الكريم" ، إلى أن رد الغعل السلبي على التمثال ، لم يكن في محله ، والمقصد الأساي من التمثال هو نهوض مصر من مكان لمكان ، وليس النهوض بمعنى التقدم ، وهو ما أبرزه نحت التمثال ، بشكل دقيق .

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