الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم يرد على الجدل حول تمثاله مصر تنهض.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد الكريم ، الفنان التشكيلي ، تعقيبا على الجدل ، الذي أثاره تمثاله "مصر تنهض" ، إنه منتدب في أكثر من جامعة فنية داخل مصر ، ويعمل في التدريس ، وتقديم المحاضرات للطلبة .





وأضاف الدكتور أحمد عبد الكريم ، عبر سكايب لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن تخصص محاضراته تكون في النحت والخزف ، ولكنه ليس عضوا في هيئة التدريس .





وأشار "عبد الكريم" ، إلى أن رد الغعل السلبي على التمثال ، لم يكن في محله ، والمقصد الأساي من التمثال هو نهوض مصر من مكان لمكان ، وليس النهوض بمعنى التقدم ، وهو ما أبرزه نحت التمثال ، بشكل دقيق .



