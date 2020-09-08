مصر للطيران تنقل 3400 راكب على متن 36 رحلة جوية منتظمة

تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم الثلاثاء، 36 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 3400 راكب.





وتشغل مصر للطيران رحلاتها إلى وجهات كل من " أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، إربيل، البحرين، بيروت، لاجوس، واشنطن، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، تونس، و3 رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، المدينة المنورة، الدمام، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، طابا، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى"، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من3400 راكب.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.