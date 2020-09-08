أحمد موسى ينفعل على الهواء.. تعرف على السبب

انفعل الإعلامي أحمد موسى ، بسبب التعقيدات التي المواطن في التقدم للتصالح على مخالفات البناء. يواجهها





مخالفات البناء ، متسائلا :"ليه اتعب المواطن والدوخة في موضوع مخالفات البناء". وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه انحاز للمواطن الذي أثبت جدية في لتصالح





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه خلال الفترة الماضية مليون مواطن فقط تقدموا التصالح في مخالفات البناء من أصل 3 مليون، مستدركا أنه ليس من المعقول أن يتم التقدم على التصالح ل2 مليون مخالف والفترة المتبقية غير كافية.





وتابع الإعلامي، أنه :"في ناس عايزة تدفع علشان بتحب بلدها ومش عارفين وعلى المحافظين النزول"، متسائلا :"هل الفترة المحددة مع نهاية الشهر الجاري كافية في موضوع التصالح.