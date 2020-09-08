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برلمان

النائب سعيد حساسين يناشد محافظ الجيزة تخفيض رسوم مخالفات البناء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:43 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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يوسف سامح
ناشد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء لتخفيف الأعباء خاصة عن المواطنين البسطاء والفقراء.

وقال " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم إنه ليس كل المخالفين من الأغنياء والأثرياء ورجال الاعمال والاستثمار الذين يعملون فى مجال الثروة العقارية والتشييد والبناء ولكن هناك طبقة متوسطة من المواطنين البسطاء خالفوا أحكام وقوانين البناء ويريدون التصالح ولكن قدرتهم المادية لا تسمح.

وأعرب عن ثقته في أن محافظ الجيزة سوف يستجيب لاقتراحه فى ظل الانحياز التام والاهتمام الكبير وغير المسبوق من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى للبسطاء والفقراء من الشعب المصرى العظيم.
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