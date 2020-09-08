AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يناشد المحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء.. الصحة العالمية تعلن طوارئ كورونا.. ووزير التعليم يزف بشرى سارة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:58 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:

شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذع على القنوات التابعة لجماعة الأخوان والتي تمولها قطر وتركيا، مؤكدا انها تسعى لاسقاط البلاد وتروج للشائعات بكل الوسائل والطرق بهدف تهيج الشعب.

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المحافظين التوجه إلى الأحياء والمراكز في محافظتهم لمعرفة كيفية التعامل مع المواطنين وخاصة في مخالفات البناء والتصالح.

طمأن أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين حول التظلمات في قانون مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل قوة وسرعة.

عرضت قناة العربية تقريرا تناشد فيه منظمة الصحة العالمية، العالم لمواجهة الوباء القادم بتطوير أنظمتها الصحية بعدما كشف كورونا في كثير من الدول قصور في المستشفيات والاطقم والمعدات الصحية.

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المرحلة الأولى من تفعيل منظومة الإشارات الرقمية بطول 1800 كم لسكك الحديد، ينتهي عام 2040، وذلك بعد بناء أبراج بها غرف تحكم وشاشات تعمل بدون تدخل بشري؛ مما يتيح ارتفاع في عدد الركاب وزيادة في معدل نقل البضائع من 1% إلى 5%.

قال الكابتن أحمد يونس، مدرب الناشئين بالنادي الأهلي، إنه قام بتدريب رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق و بيراميدز الحالي، لمدة عامين.

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح 13 إعلانا للإسكان الاجتماعي، وخلال الفترة المقبلة سيتم طرح إعلانات أخرى.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون في لجان بالمدارس بالرغم من أنها إلكترونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. الإفتاء عن صورة للرئيس السيسي: إنسان مهموم بوطنه وأبنائه.. بشرى عن لقاح موسكو ضد كورونا.. وأردوغان ينصب على مرتزقة سوريين في ليبيا

محافظ الفيوم يزف بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار مخالفات البناء

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

بدون أثر رجعي| الإسكان: قيمة التصالح في مخالفات البناء من 50 لـ2000 جنيه للمتر

بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

أخبار التوك شو | النيابة الإدارية تعلن مفاجأة بشأن المستشارة نهى الإمام.. وتحذير شديد لمروجي الأدوية عبر السوشيال

ترشيحاتنا

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

بدون مكياج.. نادين نسيب نجيم تطمئن متابعيها بصورة على إنستجرام

غلطة عمره .. رسالة نارية من مدرب رمضان صبحي .. فيديو

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

أمير مرتضى: إزاي الأهلي وافق على عودة الدوري وتأجيل أفريقيا؟

وزير الري السوداني يكشف أسباب الآثار المدمرة للفيضانات والسيول بالبلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جنيه واحد.. 5 أطعمة تعالج أنفلونزا المعدة

رسميا .. الإعلان عن هيونداي كونا وإن لاين الجديدة .. صور

بفستان يبرز جمالها.. ريا أبي راشد تتألق على إنستجرام.. شاهد