أخبار التوك شو.. أحمد موسى يناشد المحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء.. الصحة العالمية تعلن طوارئ كورونا.. ووزير التعليم يزف بشرى سارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:





شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذع على القنوات التابعة لجماعة الأخوان والتي تمولها قطر وتركيا، مؤكدا انها تسعى لاسقاط البلاد وتروج للشائعات بكل الوسائل والطرق بهدف تهيج الشعب.





ناشد الإعلامي أحمد موسى، المحافظين التوجه إلى الأحياء والمراكز في محافظتهم لمعرفة كيفية التعامل مع المواطنين وخاصة في مخالفات البناء والتصالح.





طمأن أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين حول التظلمات في قانون مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل قوة وسرعة.





عرضت قناة العربية تقريرا تناشد فيه منظمة الصحة العالمية، العالم لمواجهة الوباء القادم بتطوير أنظمتها الصحية بعدما كشف كورونا في كثير من الدول قصور في المستشفيات والاطقم والمعدات الصحية.





قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المرحلة الأولى من تفعيل منظومة الإشارات الرقمية بطول 1800 كم لسكك الحديد، ينتهي عام 2040، وذلك بعد بناء أبراج بها غرف تحكم وشاشات تعمل بدون تدخل بشري؛ مما يتيح ارتفاع في عدد الركاب وزيادة في معدل نقل البضائع من 1% إلى 5%.





قال الكابتن أحمد يونس، مدرب الناشئين بالنادي الأهلي، إنه قام بتدريب رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق و بيراميدز الحالي، لمدة عامين.





أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح 13 إعلانا للإسكان الاجتماعي، وخلال الفترة المقبلة سيتم طرح إعلانات أخرى.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون في لجان بالمدارس بالرغم من أنها إلكترونية.



