AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم يزف بشرى سارة للأيتام وأبناء الشهداء ..فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:02 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون في لجان بالمدارس بالرغم من أنها إلكترونية.

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الرئيس مهتم بالتكامل في تنمية الإنسان المصري، وتكوين البنية الجسمانية، ونريد أن تكون بنية الشباب مميزة.

وأوضح طارق شوقي، إننا نقدم بلاغات ضد منتحلي صفتي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هناك 17 صفحة تنتحل صفتي وهذا لإثارة البلبلة.

وتابع أن المعلم هو أهم ركن في منظومة التعليم، لافتا إلي أن الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء سيتم إعفاؤهم من رسوم مجموعات التقوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبناخدش حاجة.. وزير التعليم بخصوص مجموعات التقوية: ساعدونا

بشرى سارة من وزير التربية والتعليم للمدرسين.. تفاصيل

85 % للمعلم من حصيلة مجموعات التقوية ..وزير التعليم : الطالب سيختار المدرس

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

وزير التعليم يكشف مفاجآت للمدرسين.. تفاصيل نظام الحضور والغياب وأعمال السنة.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. وفوائد مكتبة الدروس الإلكترونية

ننشر التفاصيل الكاملة لقرارات وزير التربية والتعليم اليوم

ترشيحاتنا

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

نوبة سعال حاد تجبر الرئيس الفرنسي على شرب الماء وتغيير الكمامة.. فيديو

وزير التعليم يكشف تفاصيل الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد

الزمالك يرفض تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا ويقدم حلا للأزمة

من أجل استعادة العرش .. ميركاتو تاريخي لـ النصر السعودي

وقف مقالات لـ كُتّاب كبار .. وزير الإعلام يرد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

دراسة تكشف عن علامة في الأظافر تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد