وزير التعليم يزف بشرى سارة للأيتام وأبناء الشهداء ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون في لجان بالمدارس بالرغم من أنها إلكترونية.





وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الرئيس مهتم بالتكامل في تنمية الإنسان المصري، وتكوين البنية الجسمانية، ونريد أن تكون بنية الشباب مميزة.





، إننا نقدم بلاغات ضد منتحلي صفتي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هناك 17 صفحة تنتحل صفتي وهذا لإثارة البلبلة. وأوضح طارق شوقي إنناصفتي علىأن



