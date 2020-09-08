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وزير التربية والتعليم يوجه نصيحة مهمة لـ أولياء الأمور.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:34 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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البهي عمرو
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بعمل خريطة لحضور الطلاب فى المدرسة، موضحًا لأن المدارس ستقوم بتنظيم ذلك وكل طالب سيكون له جدول بالحضور.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية، سارة حازم، أن هناك طلاب ستذهب يومين وثلاث على حسب عدد الطلاب بالمدرسة، وسيكون هناك مسافة بين الطالب و الأخر. 

وأشار إلى أنه تم إنشاء مكتبة إلكترونية هائلة وقنوات تعليمية لخدمة الطلاب بالعام الدراسي الجديد. 

وأوضح أن الوزارة قامت بكل ما تستطيعه من مصادر التعلم، وذلك للقضاء على الدروس الخصوصية، فالطالب الذى لديه انترنت سيحصل على المادة، ومن لم يتوفر له انترنت سيحصل هو الأخر على المادة التعليمية.

وطالب من جميع أولياء الأمور بعدم الذهاب لـ الدروس الخصوصية.

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