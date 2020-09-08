الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا تناشد فيه منظمة الصحة العالمية، العالم لمواجهة الوباء القادم بتطوير أنظمتها الصحية بعدما كشف كورونا في كثير من الدول قصور في المستشفيات والاطقم والمعدات الصحية.





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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تقرير تم إذاعته علي قناة "العربية"، إن كوفيد ١٩ يعلمنا جميعا العديد من الدروس، أحدها أن الصحة ليست سلعة فاخرة لمن يستطيع تحمل تكاليفها، إنما هي ضرورة وحق من حقوق الإنسان.





وأوضح التقرير أن طلب المنظمة جاء في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد دون وقفه أو إيجاد لقاح له منذ بدئه قبل نحو ٨ أشهر وارتفاع الإصابات الي أكثر من ٢٧ مليون إصابة وتخطي الوفيات ٨٨١ الف شخص





وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن لن يكون هذا الوباء الأخير، والتاريخ يعلمنا أن تفشي الأمراض والأوبئة هو حقيقة من حقائق الحياة.







