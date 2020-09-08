خلال شهر.. الإسكان تعلن خبرا سارا للمواطنين.. فيديو

أعلنت مى عبدالحميد ، الرئيس التنفيذي ودعم التمويل العقاري ، أ نه تم طرح 13 إعلانا للإسكان الاجتماعي، و خلال الفترة المقبلة سيتم طرح إعلانات أخرى . لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريخلالأخرى









وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن المواطنين سعداء بما تم فى مشروعات الإسكان









ولفتت إلى أن الشقة التى يتم طرحها يأتى عليها 5 طلبات، وهناك دعم كبير للمواطن فى مشروعات الإسكان الاجتماعي و تمويل المستفيدين.









وأوضحت أنه خلال شهر أو شهر ونصف سيتم الإعلان عن شقق جديدة للإسكان، مؤكدة أن الجميع يتساءل عن هذا الموضوع.









وأشارت إلى أن الوزارة تأمل فى الوصول لما يزيد عن مليون و 250 ألف وحدة سكنية.









وأكدت أن الوزارة تراجع شروط الدعم للإسكان الاجتماعي ولن تكون هناك عشوائيات أخرى.









وأضافت : أنفقنا ما يقرب من 250 مليارا على وحدات الإسكان الاجتماعي و مبلغ الدعم لا يقل عن 100 مليار جنيه.









وأكدت أن الإعلان القادم سيكون له شروط، تشبه الإعلانات السابقة وسيكون هناك فرصة لدخول فئات جديدة، وسيكون هناك ارتفاع فى قيمة الدخل لكى يستفيد الكثير.



