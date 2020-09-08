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خلال شهر.. الإسكان تعلن خبرا سارا للمواطنين.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:21 م
الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
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البهي عمرو
أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح 13 إعلانا للإسكان الاجتماعي، وخلال الفترة المقبلة سيتم طرح إعلانات أخرى.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن المواطنين سعداء بما تم فى مشروعات الإسكان.


ولفتت إلى أن الشقة التى يتم طرحها يأتى عليها 5 طلبات، وهناك دعم كبير للمواطن فى مشروعات الإسكان الاجتماعي و تمويل المستفيدين.


وأوضحت أنه خلال شهر أو شهر ونصف سيتم الإعلان عن شقق جديدة للإسكان، مؤكدة أن الجميع يتساءل عن هذا الموضوع.


وأشارت إلى أن الوزارة تأمل فى الوصول لما يزيد عن مليون و 250 ألف وحدة سكنية.


وأكدت أن الوزارة تراجع شروط الدعم للإسكان الاجتماعي ولن تكون هناك عشوائيات أخرى.


وأضافت : أنفقنا ما يقرب من 250 مليارا على وحدات الإسكان الاجتماعي و مبلغ الدعم لا يقل عن 100 مليار جنيه.


وأكدت أن الإعلان القادم سيكون له شروط، تشبه الإعلانات السابقة وسيكون هناك فرصة لدخول فئات جديدة، وسيكون هناك ارتفاع فى قيمة الدخل لكى يستفيد الكثير.

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