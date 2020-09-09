بسرعة غير متوقعة.. نوع مهمل من الزيوت يحارب الكوليسترول

على الرغم من فوائده إلا أن الكثير منا يهمل إدخال زيت بذور الكتان فى إعداد وجبات الطعام يوميا لفائدته فى الحفاظ على صحة القلب وتقليل فرص الإصابة بالكوليسترول.





وإليك أبرز فوائد زيت بذور الكتان ، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندى.