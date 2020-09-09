AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بسرعة غير متوقعة.. نوع مهمل من الزيوت يحارب الكوليسترول

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
كوليسترول
كوليسترول
Advertisements
لمياء الياسين
على الرغم من فوائده إلا أن الكثير منا يهمل إدخال زيت بذور الكتان فى إعداد وجبات الطعام يوميا لفائدته فى الحفاظ على صحة القلب وتقليل فرص الإصابة بالكوليسترول.

وإليك أبرز فوائد زيت بذور الكتان، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندى.

- يحافظ على صحة القلب 

أظهرت دراسات متعددة أن زيت بذور الكتان مفيد لصحة القلب، حيث أن زيت بذور الكتان يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم والدهون الثلاثية فى الدم التى تعد أحد العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن إبقاء ضغط الدم معتدلًا ومستقرًا يعد إجراءً جيدًا لتجنب مضاعفات القلب.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن  زيت بذور الكتان يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL  ويزيدان  الكوليسترول الجيد HDL .


يقلل الالتهاب

يساعد زيت بذر الكتان لغناه بمضادات الاكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية فى الحد من الإصابة بالالتهابات والتورم.

-يعزز صحة الجلد

استهلاك مكملات زيت بذور الكتان قد يحسن العديد من مشاكل الجلد مثل الشيخوخة المبكرة وتجاعيد البشرة وفقدان الجلد لمرونته. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 6 حيل سريعة احمِ نفسك من الجلطات

التين الشوكي يقوي عضلة القلب

فوائد الجرجير لـ القلب و الأعصاب و الشعر

ماذا يحدث للقلب عند تناول الجرجير؟

نوع مهمل من البذور يحارب الكوليسترول ويحميك من الهشاشة

أبرزها تقوية المناعة.. 6 فوائد لا تعرفها عن عشبة الشعير

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. قصة اكتشافها لـ نجمة شهيرة

حياة أو موت.. اتحاد جدة يحاول تجنب الهبوط من الدوري السعودي أمام العدالة

دواء الطبيعة لـ علاج السرطان والضعف الجنسي.. اكتشف فوائد تفوق الخيال للقرنفل والحالات التي يمنع استخدامه فيها

كارثة إنسانية.. خلود زهران توجه رسالة حادة للعالم بشأن السودان

عايز إيه من الزمالك؟.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: لو راجل خُد مِني جنيه

إمام وزيزو وبن شرقي وساسي يواصلون التأهيل بنادي الزمالك

AdvertisementS

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه

غدا.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على الأماكن والمواعيد

كل الجوزات فيها حلو ووحش.. أسماء شريف منير تحتفل بعيد زوجها الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم تعثر على ثعبان بطول مترين على فراش طفلها.. وهكذا تخلصت منه

40 صنفًا مختلفًا .. أطعمة تقوي المناعة دون شراء فيتامينات

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور