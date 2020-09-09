بسرعة غير متوقعة.. نوع مهمل من الزيوت يحارب الكوليسترول

على الرغم من فوائده إلا أن الكثير منا يهمل إدخال زيت بذور الكتان فى إعداد وجبات الطعام يوميا لفائدته فى الحفاظ على صحة القلب وتقليل فرص الإصابة بالكوليسترول.
وإليك أبرز فوائد زيت بذور الكتان، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندى.
- يحافظ على صحة القلب
أظهرت دراسات متعددة أن زيت بذور الكتان مفيد لصحة القلب، حيث أن زيت بذور الكتان يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم والدهون الثلاثية فى الدم التى تعد أحد العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن إبقاء ضغط الدم معتدلًا ومستقرًا يعد إجراءً جيدًا لتجنب مضاعفات القلب.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن زيت بذور الكتان يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ويزيدان الكوليسترول الجيد HDL .
يقلل الالتهاب
يساعد زيت بذر الكتان لغناه بمضادات الاكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية فى الحد من الإصابة بالالتهابات والتورم.
-يعزز صحة الجلد
استهلاك مكملات زيت بذور الكتان قد يحسن العديد من مشاكل الجلد مثل الشيخوخة المبكرة وتجاعيد البشرة وفقدان الجلد لمرونته.