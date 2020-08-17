هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

كوليسترول، ولكن هل هذا حقيقي أم من الخرافات، و هل من الآمن تناول البيض إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ اعتدنا على سماع لا تتناول البيض إذا كنت مريض





يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، يحدث هذا بشكل أساسي بسبب تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وزيادة الوزن ، والتدخين وشرب الكحول.





وأشار الأطباء يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي للقلب إلى تجنب العديد من عوامل الخطر المساهمة.





وبحسب موقع express، من الواضح أن بعض العناصر الغذائية محظورة إذا كنت تبحث عن خفض نسبة الكوليسترول المرتفع، مثل اللحوم المصنعة والكعك والبسكويت.





تُظهر البيانات الغذائية أن البيض من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول .





ولكن تظهر الأبحاث أن البيض لا يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول وأن تناول البيض الكامل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في HDL الواقي للقلب.





اقرأ ايضا:





ما هو HDL؟

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الكوليسترول ضار بشكل عام ولكن بعض أنواع الكوليسترول تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.





ووجدت الأبحاث أنه في بعض الأشخاص، يغير البيض جزيئات LDL من صغيرة وكثيفة إلى كبيرة.





واكد الأطباء أن الأشخاص الذين لديهم جزيئات LDL كبيرة في الغالب لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب .





يشير هذا إلى أنه حتى لو تسبب البيض في زيادة طفيفة في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.





كما أظهرت الأبحاث أن تناول بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات يوميًا آمن تمامًا للأشخاص الأصحاء.







