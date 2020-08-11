7 أطعمة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم

يحتاج الجسم إلى الكولسترول الجيد للحفاظ على الأنسجة السليمة وبنائها ؛ ولكن إذا كان هناك كولسترول ضار في الدم بكميات عالية ، فقد يتحول إلى دهون يمكن أن تعيق تدفق الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
فيما يلي قائمة بالأطعمة الاكثر ارتفاعا فى مستويات في الدم.
1. المحار
يجب تجنب المحار لاحتوائه على كميات كبيرة من الكوليسترول
2. الزبدة والسمن
تجنب تناول الزبدة المصنعة لأنها مليئة بالدهون المتحولة والصوديوم التي تزيد من مستويات الكولسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، بدلًا من ذلك ، ابحث عن السمن بكميات معتدلة وهو أمر جيد تمامًا لصحتك.
3. اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الجسم. بدلًا من ذلك ، اختر صدور الدجاج أو السمك الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول. تجنب أيضًا اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة التي تزيد من نسبة الكوليسترول.
4. وجبات سريعة
الأطعمة السريعة مثل البيتزا والجبن والبسكويت والبرجر ورقائق البطاطس مليئة بالكوليسترول. تحتوي هذه الأطعمة على دهون متحولة تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
5. الجبن
مصدر ممتاز للكالسيوم ومصدر نباتي للبروتين. يحتوي الجبن على كميات عالية من الكوليسترول. 100 جرام من الجبن تحتوي على 123 ملليجرام من الكوليسترول. إذا كنت من محبي الجبن ، يمكنك تناولها بكميات معتدلة.
6. الآيس كريم
هو الحلوى الأكثر شعبية للأشخاص من جميع الفئات العمرية ولكن ليس للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. الآيس كريم مصنوع من الزيوت النباتية المهدرجة والحليب كامل الدسم ، مما قد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم إذا كنت تتناولها كثيرًا.
7. كبد البقر
يحتوي كبد اللحم على 564 ملليجرام من الكوليسترول في 100 جرام من الوجبة. يحتوي الكبد البقري على أعلى نسبة كوليسترول في الدم حيث تبلغ 331 ملليجرام. لذلك ، قلل من تناول كبد البقر ، حيث قد يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.
فيما يلي قائمة بالأطعمة الاكثر ارتفاعا فى مستويات في الدم.
1. المحار
يجب تجنب المحار لاحتوائه على كميات كبيرة من الكوليسترول
2. الزبدة والسمن
تجنب تناول الزبدة المصنعة لأنها مليئة بالدهون المتحولة والصوديوم التي تزيد من مستويات الكولسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، بدلًا من ذلك ، ابحث عن السمن بكميات معتدلة وهو أمر جيد تمامًا لصحتك.
3. اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الجسم. بدلًا من ذلك ، اختر صدور الدجاج أو السمك الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول. تجنب أيضًا اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة التي تزيد من نسبة الكوليسترول.
4. وجبات سريعة
الأطعمة السريعة مثل البيتزا والجبن والبسكويت والبرجر ورقائق البطاطس مليئة بالكوليسترول. تحتوي هذه الأطعمة على دهون متحولة تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
5. الجبن
مصدر ممتاز للكالسيوم ومصدر نباتي للبروتين. يحتوي الجبن على كميات عالية من الكوليسترول. 100 جرام من الجبن تحتوي على 123 ملليجرام من الكوليسترول. إذا كنت من محبي الجبن ، يمكنك تناولها بكميات معتدلة.
6. الآيس كريم
هو الحلوى الأكثر شعبية للأشخاص من جميع الفئات العمرية ولكن ليس للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. الآيس كريم مصنوع من الزيوت النباتية المهدرجة والحليب كامل الدسم ، مما قد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم إذا كنت تتناولها كثيرًا.
7. كبد البقر
يحتوي كبد اللحم على 564 ملليجرام من الكوليسترول في 100 جرام من الوجبة. يحتوي الكبد البقري على أعلى نسبة كوليسترول في الدم حيث تبلغ 331 ملليجرام. لذلك ، قلل من تناول كبد البقر ، حيث قد يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.