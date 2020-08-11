AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 أطعمة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:12 ص
كوليسترول
كوليسترول
Advertisements
لمياء الياسين
يحتاج الجسم إلى الكولسترول الجيد للحفاظ على الأنسجة السليمة وبنائها ؛ ولكن إذا كان هناك كولسترول ضار في الدم بكميات عالية ، فقد يتحول إلى دهون يمكن أن تعيق تدفق الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فيما يلي قائمة بالأطعمة الاكثر ارتفاعا فى مستويات  في الدم.

 1. المحار

يجب تجنب المحار لاحتوائه على كميات كبيرة من الكوليسترول

 2. الزبدة والسمن

تجنب تناول الزبدة المصنعة لأنها مليئة بالدهون المتحولة والصوديوم التي تزيد من مستويات  الكولسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم، بدلًا من ذلك ، ابحث عن السمن بكميات معتدلة وهو أمر جيد تمامًا لصحتك.

 3. اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المشبعة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الجسم. بدلًا من ذلك ، اختر صدور الدجاج أو السمك الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول. تجنب أيضًا اللحوم المجمدة واللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة التي تزيد من نسبة الكوليسترول.

 4. وجبات سريعة

الأطعمة السريعة مثل البيتزا والجبن والبسكويت والبرجر ورقائق البطاطس مليئة بالكوليسترول. تحتوي هذه الأطعمة على دهون متحولة تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

 5. الجبن

مصدر ممتاز للكالسيوم ومصدر نباتي للبروتين. يحتوي الجبن على كميات عالية من الكوليسترول. 100 جرام من الجبن تحتوي على 123 ملليجرام من الكوليسترول. إذا كنت من محبي الجبن ، يمكنك تناولها بكميات معتدلة.

 6. الآيس كريم

هو الحلوى الأكثر شعبية للأشخاص من جميع الفئات العمرية ولكن ليس للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. الآيس كريم مصنوع من الزيوت النباتية المهدرجة والحليب كامل الدسم ، مما قد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم إذا كنت تتناولها كثيرًا.

 7. كبد البقر

يحتوي كبد اللحم على 564 ملليجرام من الكوليسترول في 100 جرام من الوجبة. يحتوي الكبد البقري على أعلى نسبة كوليسترول في الدم حيث تبلغ 331 ملليجرام. لذلك ، قلل من تناول كبد البقر ، حيث قد يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة

احرص على تناولها.. أطعمة تمنح جسمك فيتامين د

من أجل حياة صحية أفضل .. تعرف كيف تحسب السعرات الحرارية في غذائك

دراسة جديدة: مرضى الكوليسترول ملزمون باتباع نظام غذائي قاس

قبل ما تاكلها.. تعرف على السعرات الحرارية لأنواع اللحوم

ترشيحاتنا

حدث ليلًا.. ترامب يغادر المؤتمر الصحفي بسبب إطلاق نار.. النقد الدولي: مصر توجه إيراداتها للإنفاق على التعليم والصحة

رويترز: «عون» و«دياب» تلقيا تحذيرا من خطر نترات الأمونيوم قبل كارثة مرفأ بيروت

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

تعرف على سر خروج مياه من شكمان السيارة

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

3 خطوات.. اعرف طريقة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو

AdvertisementS

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

بعد قليل.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي