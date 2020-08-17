الجمبري و المخ أبرزها.. مرضى الكوليسترول ممنوعون من هذه الأطعمة

يعتبر الكوليسترول من أكثر الأمراض شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض بأرتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة وتناول الأطعمة التي تحتوى على نسب عالية من الدهون.





تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والتي يجب الاعتدال و الحذر عند تناولها وهي: وفي هذا السياق ، كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن بعض الأطعمة التي





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-المخ : ٣٠٠٠ ملغ

-الكبدة( السودة ) : ٤٠٠ ملغ

-الكلاوي: ٣٨٠ ملغ

-اللسان: ١١٠ ملغ

-الجمبري: ١٩٠ ملغ

-صفار البيض: ١٨٧ ملغ في البيضة

-سمك السردين: ١٤٥ ملغ

-جبن شيدر: ١١٥ ملغ





وأضافت استشاري التغذية، إلى أن الجسم يحتاج للكوليسترول ، حيث يصنع ما يقارب ٧٠٪ عن طريق الكبد و الباقي يتم الحصول عليه من المصادر الغذائية لتكملة الإحتياج اي ما يقارب ٣٠٠ ملغ يوميًا.





ونصحت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية ، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض قلب ب تقليل أو الحذر من تناول الأطعمة السابقة لتفادي أي مخاطر صحية.



