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مرأة

الجمبري و المخ أبرزها.. مرضى الكوليسترول ممنوعون من هذه الأطعمة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:18 ص
الكوليسترول
الكوليسترول
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هاجر هانئ
يعتبر الكوليسترول من أكثر الأمراض شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض بأرتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة وتناول الأطعمة التي تحتوى على نسب عالية من الدهون.

وفي هذا السياق ، كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن بعض الأطعمة التي  تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والتي يجب الاعتدال و الحذر عند تناولها وهي:

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-المخ : ٣٠٠٠ ملغ 
-الكبدة( السودة ) : ٤٠٠ ملغ 
-الكلاوي: ٣٨٠ ملغ
-اللسان: ١١٠ ملغ
-الجمبري: ١٩٠ ملغ
-صفار البيض: ١٨٧ ملغ في البيضة
-سمك السردين: ١٤٥ ملغ 
-جبن شيدر: ١١٥ ملغ

وأضافت استشاري التغذية، إلى أن  الجسم  يحتاج للكوليسترول ، حيث يصنع ما يقارب ٧٠٪ عن طريق الكبد و الباقي يتم الحصول عليه من المصادر الغذائية لتكملة الإحتياج اي ما يقارب ٣٠٠ ملغ يوميًا.

ونصحت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية ، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض قلب ب تقليل أو الحذر من تناول الأطعمة السابقة لتفادي أي مخاطر صحية.

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