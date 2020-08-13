3 مكونات إضافية لكوب قهوة خال من الكوليسترول والسكر

3 إضافات يمكن إضافتها لفنجان القهوة تجعلها أكثر صحة أبرزها القرفة؛ فهى تساعد على خفض الكوليسترول، وحمايتك من مرض السكر، وإليك الإضافات الأخرى يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.

الكاكاو







غني بمضادات الأكسدة والعديد من الفوائد الصحية الأخرى ، وهو إضافة جيدة يمكن أن تجعل القهوة لذيذة وصحية.





ويمكن أن تؤدي إضافة القليل من مسحوق الكاكاو إلى قهوتك إلى تحسين مذاقها ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.







زيت جوز الهند

إضافة زيت جوز الهند يجعل القهوة أكثر صحة فهو معبأة بالدهون الصحية فهو يساعد في إنقاص الوزن بشكل صحي وكذلك في تحسين صحة الدماغ وصحة الفم . ويساعد زيت جوز الهند على خفض معدلات مرض الزهايمر و يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى قهوتك السوداء للحصول على جميع الفوائد.





أضف القرفة

إضافة القرفة يساعد في الحفاظ على الكوليسترول والدهون الثلاثية في مرضى السكري وخفض مستويات السكر في الدم ويمكن أن تساعد إضافة الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة أيضًا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. تأكد من إضافة رشة من مسحوق القرفة فقط لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له آثار ضارة على جسم.