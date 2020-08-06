AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نوع مهمل من الحبوب يحارب الكوليسترول والإمساك

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:02 ص
كوليسترول
كوليسترول
Advertisements
لمياء الياسين
يعد الشوفان من الحبوب المهملة التى يغفل الكثيرين تناولها على الرغم من فوائدها إليك أبرز فوائد تناول طبق من الشوفان يوميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

1. يخفف الإمساك ..

الإمساك مشكلة صحية شائعة ويستهلك الكثير من الناس الشوفان للمساعدة في التخفيف من الإمساك فهو يعمل على تلين البراز ويسهل مروره .

2.  إنقاص الوزن

 الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان التى تعزز الشعور بالامتلاء وتساعد على التحكم في الشهية ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. إذا كنت تحاول إنقاص وزنك والتحكم في الإفراط في تناول الطعام ، فتناول الشوفان قبل الوجبة بفترة وجيزة أو مع الوجبة فهو يمنحك الشبع ويساعد على فقدان الوزن.

3. يعزز صحة القلب

 الألياف القابلة للذوبان فى الشوفان تساعد  في خفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد و تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

4. يعالج الإسهال

 الشوفان يساعد في تخفيف الإسهال وتسهيل حركات الأمعاء فهو غنى بقشور السيليوم كانت فعالة في تقليل الإسهال لدى مرضى القولون العصبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تتخلص من القشور .. تعرف على فوائد التفاح البلدى

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال

للرجال .. تناول هذا النوع من البذور وشاهد النتيجة على صحة العظام

فى غمضة عين وبدون ملينات.. 5 حيل تخلصك من عسر الهضم

مفيد لمرضى السكري.. 10 فوائد لتناول الشوفان يوميًا

ترشيحاتنا

فنانة لبنانية: سمعت صوت صواريخ قبل حدوث الانفجار.. فيديو

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

عجوز لبنانية تعزف الموسيقى بعد دمار منزلها وأصالة تعلق.. شاهد

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

سامسونج تكشف عن مفاجأة لأصحاب هذه الهواتف

عالم فيزياء يفجر مفاجأة عن انفجار بيروت: نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة