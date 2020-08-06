نوع مهمل من الحبوب يحارب الكوليسترول والإمساك

يعد الشوفان من الحبوب المهملة التى يغفل الكثيرين تناولها على الرغم من فوائدها إليك أبرز فوائد تناول طبق من الشوفان يوميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .





1. يخفف الإمساك ..





الإمساك مشكلة صحية شائعة ويستهلك الكثير من الناس الشوفان للمساعدة في التخفيف من الإمساك فهو يعمل على تلين البراز ويسهل مروره .







2. إنقاص الوزن







الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان التى تعزز الشعور بالامتلاء وتساعد على التحكم في الشهية ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. إذا كنت تحاول إنقاص وزنك والتحكم في الإفراط في تناول الطعام ، فتناول الشوفان قبل الوجبة بفترة وجيزة أو مع الوجبة فهو يمنحك الشبع ويساعد على فقدان الوزن.





3. يعزز صحة القلب







الألياف القابلة للذوبان فى الشوفان تساعد في خفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد و تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب



4. يعالج الإسهال





الشوفان يساعد في تخفيف الإسهال وتسهيل حركات الأمعاء فهو غنى بقشور السيليوم كانت فعالة في تقليل الإسهال لدى مرضى القولون العصبي

