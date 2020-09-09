بالمستكة.. طريقة عمل الرز بلبن للشيف محمد حامد

وقت الطهي: 30 دقيقة

تكفي لـ 4 أشخاص





وتعتبر طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد وصفة مميزة يمكن تحضيرها بين الوجبات كحلوى شهية، او تقدميها على وجبة الفطر، فهي مفيدة وصحية للأطفال، لما تحتوي من عناصر غذائية مفيدة.





طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد





مقادير طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد





1 لتر لبن

150 جرام

100 مل كريمه طهي

ارز ابيض سكر

فص مستكه بودر

معلقة كريم شانتيه بودر

جوز ناعم

وزبيب





طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد





1- يتم نقع الارز في اللبن لمدة 3 ساعات، ثم نضعهم على النار الهادئة لمدة ساعة إلى ان يتشرب الارز اللبن.



2- نضع المستكة البودر والكريم شانتي البودر، ونقلب وهو على النار.



