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مرأة

بالمستكة.. طريقة عمل الرز بلبن للشيف محمد حامد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:56 م
طريقة عمل الرز بلبن
طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد
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آية التيجي
يمكن تقديم طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد، وهي وصفة مميزة، ويستخدم الشيف محمد حامد فيها المستكة والتي تعطي مذاق مميز ومختلف، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد.

وقت التحضير: 20 دقيقة
وقت الطهي: 30 دقيقة
تكفي لـ 4 أشخاص

وتعتبر طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد وصفة مميزة يمكن تحضيرها بين الوجبات كحلوى شهية، او تقدميها على وجبة الفطر، فهي مفيدة وصحية للأطفال، لما تحتوي من عناصر غذائية مفيدة.

طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد

مقادير طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد

1 لتر لبن 
150 جرام
100 مل كريمه طهي 
 ارز ابيض سكر 
فص مستكه بودر 
معلقة كريم شانتيه بودر
 جوز ناعم 
وزبيب

طريقة عمل الرز بلبن محمد حامد 

1- يتم نقع الارز في اللبن لمدة 3 ساعات، ثم نضعهم على النار الهادئة لمدة ساعة إلى ان يتشرب الارز اللبن.

2- نضع المستكة البودر والكريم شانتي البودر، ونقلب وهو على النار. 

3- نقوم بإضافة 3 ملاعق كريمة طبخ، ونبدا بوضع الارز باللبن في البولات او الأطباق المخصصة لها.
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