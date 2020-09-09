نائب: إطلاق الجامعات المعلوماتية سيساهم فى إيجاد رؤية موحدة فى ضوء الرقمنة

قال النائب فتحى ندا ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن الرئيس السيسى ساهم فى تحقيق طفرة فى مجال الرقمنة، جاء ذلك بعد توجيهاته بإطلاق جامعة مصر المعلوماتية.
وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى يولى أهمية كبيرة بكمية المعلومات بالرقمنة ، خاصة فى ظل أن إطلاق الجامعات المعلوماتية سيساهم فى منع الفساد وان يكون لدينا رؤية موحدة واستراتيجية صحيحة فى ضوء الرقمنة.
وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : نحتاج خلال الفترة القادمة إلى أن نواكب سوق العمل ، وأن يتم التنسيق بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية وتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".