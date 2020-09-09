نائب: إطلاق الجامعات المعلوماتية سيساهم فى إيجاد رؤية موحدة فى ضوء الرقمنة

قال النائب فتحى ندا ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن الرئيس السيسى ساهم فى تحقيق طفرة فى مجال الرقمنة، جاء ذلك بعد توجيهاته بإطلاق جامعة مصر المعلوماتية.





وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى يولى أهمية كبيرة بكمية المعلومات بالرقمنة ، خاصة فى ظل أن إطلاق الجامعات المعلوماتية سيساهم فى منع الفساد وان يكون لدينا رؤية موحدة واستراتيجية صحيحة فى ضوء الرقمنة.





وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : نحتاج خلال الفترة القادمة إلى أن نواكب سوق العمل ، وأن يتم التنسيق بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.



