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أخبار البلد

الزراعة: جمع وتدوير أكثر من 238 ألف طن قش الأرز

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:58 م
قش الأرز
قش الأرز
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.


ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ان منظومة جمع وتدوير قش الأرز  تتم بالتعاون مع وزارة البيئة ممثله  في جهاز شؤون البيئه بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والتي تهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب .


وأضاف عزوز ان أجمالي ما  تم جمعه وتدويره حتى الان 96 ألف و300 فدان  حيث بلغت كمية القش 238 ألف و706طن.
وأشار رئيس قطاع الارشاد الزراعي ان عدد مواقع تجميع قش الأرز 650 موقع في 6 محافظات حيث تم كبس 90 ألف طن وتم فرم 36 ألف طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 98 ألف و736 فدان.


وأوضح انه تم عمل 34 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج 5 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.
مؤكدا انه تم تنفيذ 236 ندوة ارشادية لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة.
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