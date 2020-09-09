توصية عاجلة من لجنة الأندية بـ الكاف بشأن مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي يوم 25 أو 26 في المغرب ضمن ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.



وجاءت توصية لجنة الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي بتأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا بعد اجتماع لجنة المسابقات أمس والتى شهدت حضور مندوبى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء المغربي عبر اجتماع بالكونفراس واتفق الجميع ما عدا الزمالك على التأجيل .



ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعا غدا " الخميس " لأخذ القرار النهائى فى هذا الشأن وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى أن المباريات سيتم تأجيلها نتيجة الوضع الصحى السيىء بدولة المغرب .





يذكر أن الاتحاد المغربي خاطب الكاف بشكل رسمي من أجل تأجيل منافسات نصف نهائى أبطال إفريقيا نتيجة الظروف الصحية الصعبة التى تشهدها دولة المغرب وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير فى الآونة الأخيرة .

تلقى المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " توصية من قبل لجنة الأندية بشأن تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والذى كان من المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل .