AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غزة مونامور يحصد إشادة نقدية واسعة في مهرجان فينيسيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نال الفيلم الفلسطيني غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر، في عرضه العالمي الأول، إشادة نقدية واسعة ضمن فعاليات النسخة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتلقى الفيلم تصفيقًا استمر بعد العرض لأكثر من 5 دقائق، وذلك بحضور مخرجي الفيلم وبطليه سليم ضو وهيام عباس، وهو الفيلم العربي الوحيد الذي جمع بين المشاركة في مهرجانيّ فينيسيا وتورونتو هذا العام.



وحصد الفيلم احتفاء النقاد بالصحافة الدولية، فكتب فابيان لوميرسييه من موقع سينيوروب "عمل ثان رائع للثنائي الفلسطيني، جوهرة صغيرة من البساطة -الظاهرية- والذكاء"، وأضاف: "أظهر طرزان وعرب ناصر حس دعابة أصيلا، ليثبتا بما لا يدع مجالًا للشك من خلال غزة مونامور أن هذه ليست المرة الأخيرة التي يسمع عنهما العالم السينمائي".



وكتب جوردان مينتزر في موقع "هوليوود ريبورتر "يحمل الفيلم لمحات من أعمال جيم جارموش وأكي كاوريسمكي، على الرغم من أنه أقرب إلى طرافة وسيريالية أعمال المخرج الفلسطيني المخضرم إيليا سليمان". 



كما كتب المخرج جوناثان رومني "إجمالًا هو فيلم بسيط ولكنه مثير للإعجاب للغاية، يرصد حياة عجوز وحيد عنيد، ويثبت أن روح الواقعية الجديدة الإيطالية مازالت تجوب بقوة عالم السينما، ممتزجة بلمحات من الواقعية السحرية والكوميديا السوداء".



ومن المقرر عرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم (Discovery، ليكون الفيلم العربي الروائي الوحيد المشارك في دورة المهرجان المقامة بين 10 و20 سبتمبر الحالي، وسيحصل الفيلم على 5 عروض خلال مشاركته بالمهرجان.



أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه. 



فيلم Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منهم بين الجنة والأرض والببغاء.. MAD Solutions تشارك بـ 5 أفلام في مهرجان الفن الفلسطيني بزيورخ

5 أفلام عربية في مهرجان الفن الفلسطيني.. "بين الجنة والأرض" مستوحى من أحداث حقيقية و"سلام" تتبخر أحلامها

الفيلم الفلسطيني 200 متر ضمن اختيارات أيام فينيسيا السينمائي

بعد دعمه من منصة الجونة.. فيلم 200 متر يصل أيام فينيسيا

عرض الفلسطيني مفك ضمن مهرجان برلين للسينما العربية

تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم Gaza Mon Amour في مهرجان فينيسيا

ترشيحاتنا

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

امضي يا أشول.. الكاحول شريك بالفقر لمافيا المباني المخالفة

بناء على شكاوى المواطنين.. مدبولى يستعرض نص قانون التصالح الجديد

الخماسية تتعهد لرئيس الكاف بإنهاء الدوري مبكرا بعد تأجيل مباريات أفريقيا

رئيس الوزراء: لن يتم السماح ببيع الشقق العشوائية دون تقديم شهادة التصالح

هتك عرض 3 فتيات.. رئيس اتحاد الاسكواش: معرفش حاجة عن واقعة المدرب المتحرش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور