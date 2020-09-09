AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البنك المركزي: السوق المصري اقترض 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:57 م
طارق عامر
طارق عامر
Advertisements
هاني حسين
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه يعمل في القطاع المصرفي في مصر منذ 40 عاما.


وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: " القطاع المصرفي المصري سلف السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأته وحتى 2014". 


وتابع:" السوق المصري اقترض من البنك المركزي  2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020"، مضيفا:" 1.6 تريليون جنيه  نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات".

 
وأكمل طارق عامر :"هناك سيولة وتجارة وصناعة تعمل على إنعاش الاقتصاد المصري ". 


وتابع عامر :"  نمول مؤسسات الحكومة التي تنفذ مشروعات كثيرة مثل وزارة الإسكان وتم ضخ 150 مليار جنيه في هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية وتوفير سيولة ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركزي: ارتفاع الائتمان المحلي للبنوك لـ4.63 تريليون جنيه في إبريل الماضي

السيسي يوجه باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية

خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي.. توجيهات رئاسية بدعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية

كيف دعم البنك المركزي الاقتصاد القومي لمواجهة كورونا.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

بعد قرار مجلس الوزراء.. تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

شكلها كورونا.. نوبة سعال مخيفة للرئيس الفرنسي على الهواء

أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص إزالة العقارات .. فيديو

معاناة الوداد تتزايد قبل مواجهة الأهلي.. إصابة حارس مرمى الفريق بعد اصطدام قوي

صوتكم مسموع.. أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء

مخالفات البناء.. تفاصيل استخراج الرقم القومي والشهادة لكل شقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة .. صور

بالدولار والمصري.. سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير

بـ الجلد الأسود.. هند صبري بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد