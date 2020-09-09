محافظ البنك المركزي: السوق المصري اقترض 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه يعمل في القطاع المصرفي في مصر منذ 40 عاما.









وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: " القطاع المصرفي المصري سلف السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأته وحتى 2014".









وتابع:" السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020"، مضيفا:" 1.6 تريليون جنيه نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات".





وأكمل طارق عامر :"هناك سيولة وتجارة وصناعة تعمل على إنعاش الاقتصاد المصري ".









وتابع عامر :" نمول مؤسسات الحكومة التي تنفذ مشروعات كثيرة مثل وزارة الإسكان وتم ضخ 150 مليار جنيه في هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية وتوفير سيولة ".