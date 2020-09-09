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أخبار العالم

بسبب تسريب معلومات استخباراتية في ليبيا.. تركيا تسجن 5 صحفيين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن على 5 صحفيين لكشفهم هويات اثنين من ضباط الأمن لقيا حتفهما في ليبيا حيث يتدخل نظام رجب طيب أردوغان بالمستشارين والمرتزقة لدعم ميليشيات الوفاق في طرابلس.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، تركزت التهم على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير أن عدة قتلى فقدوا في ليبيا.

وقال محامي الدفاع جلال أولجن لرويترز بعد الجلسة إن صحفيين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بينما حكم على ثلاثة بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر لانتهاكهم قانون وكالة المخابرات الوطنية.

ونفى المتهمون الاتهامات قائلين إنهم يؤدون عملهم كمراسلين.

وقال المحامي:"سوف نرفع هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف. هذا ليس قرارا قانونيا .. هذا قرار سياسي".

تمت تبرئة متهمين آخرين، وأجلت المحكمة قضية متهم ثامن.

ولا تؤكد المحاكم التركية بشكل عام الأحكام لوسائل الإعلام ولم ترد أنباء عن القضية من الحكومة.
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