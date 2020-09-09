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رياضة

أحمد جعفر: ظروف الزمالك لم تظهر مواهب شيكابالا الفذة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:42 م
شيكابالا
شيكابالا
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محمد رشاد
يرى أحمد جعفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الظروف لم تخدم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة بالقلعة البيضاء، على إظهار كامل قدراته.

وقال أحمد جعفر مساء اليوم الأربعاء أثناء استضافته عبر قناة الزمالك: "شيكابالا من أعظم اللاعبين الذين ظهروا في تاريخ مصر".

وأضاف: "لولا ظروف نادي الزمالك في 2010 كان يستحيل أن يكون موجودًا في مصر، الظروف لم تخدمه في ذلك الوقت، كانت هناك مشاكل مادية وإدارية وتغيير للأجهزة الفنية وطعون وانتخابات، استمتع به جدًا في الملعب، واستفدت منه كثيرًا، وهو يصنع الفارق مع أي فريق يلعب في صفوفه".

وتابع: "شيكابالا موهبة فذة، و الظروف لم تخدمه في الفترة التي كان موجودًا فيها معنا عام 2010، ولولا هذه الأزمات كان سيكون في مكانة مختلفة".

يُذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة سموحة غدًا الخميس، في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.
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