عبد الغفار: 4700 طالب تخلفوا عن التقديم في المرحلة الثانية للتنسيق.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي ، إن عدد الطلاب الذين تقدموا بالتنسيق في المرحلة الثانية من شعبة العلمي ، 190 ألفاو 421 طالبا وطالبة ، ومن شعبة الأدبي 59 ألفا و292 طالبا وطالبة .





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار ، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات ، أن عدد المتقدمين من جميع الشعب ، 249 ألف و 713 طالب وطالبة وطالبة من جميع الشعب.





وأشار "عبد الغفار" ، إلى أن من تخلف عن التقديم في تلك المرحلة عددهم 4799 طالب وطالبة ، موضحا أن عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الثانية للشعبة العلمية جامعات، 160 ألف طالب وطالبة ، و53 ألف طالبة وطالبة للعبة الادبية جامعات .