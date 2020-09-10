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فن

#بيروت يتصدر تويتر بعد حريق في السوق الحر بالمرفأ

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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منار نور
تداول عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مقاطع فيديو لاندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت.

وأفادت معلومات عن اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لم تعرف أسبابه بعد، وبحسب قناة "LBCI"، فقد وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه نشب في مستودع يحوي رواسب زيوت وإطارات. 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #بيروت ، في مصر والدول العربية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وهذا الحريق يأتي بعد حريقٍ وقع في المرفأ أول من أمس. وتثير هذه الحرائق هواجس المواطنين، بعد انفجار الرابع من آب المشؤوم، والذي كان قد بدأ بحريقٍ في المرفأ.
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