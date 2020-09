بيروت يتصدر تويتر بعد حريق في السوق الحر بالمرفأ

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #بيروت ، في مصر والدول العربية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وهذا الحريق يأتي بعد حريقٍ وقع في المرفأ أول من أمس. وتثير هذه الحرائق هواجس المواطنين، بعد انفجار الرابع من آب المشؤوم، والذي كان قد بدأ بحريقٍ في المرفأ.

Not again. This is unreal. Another fire being reported at the Beirut port. pic.twitter.com/t4GJ8sCOuK#BeirutPort #BeirutExplosion #Beirut #Lebanon #بيروت #لبنان