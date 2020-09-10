من مكاني هذا.. إليسا تبث لايف لحريق مرفأ بيروت من داخل منزلها

نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو لحريق مرفأ بيروت عبر حسابها الشخصيب بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وظهر في الفيديو وكان حريقا كبير في مرفأ بيروت، قد إندلع منذ قليل وسط حالة هلع بين الاهالي وعلقت قائلة : " من مكاني هذا " .
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كشف موقع " القوات " اللبناني أن المعلومات الأولية تتحدث عن ان حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات
واوضح الموقع اللبناني أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد ال
Walla it s too much now from my place😥😥😥 pic.twitter.com/clzIhmEUM1— Elissa (@elissakh) September 10, 2020