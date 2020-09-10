من مكاني هذا.. إليسا تبث لايف لحريق مرفأ بيروت من داخل منزلها





وظهر في الفيديو وكان حريقا كبير في مرفأ بيروت، قد إندلع منذ قليل وسط حالة هلع بين الاهالي وعلقت قائلة : " من مكاني هذا " .





اقرا ايضا : وسط رعب وهلع المواطنين.. شاهد| اللقطات الأولى من موقع الحريق الهائل بـ مرفأ بيروت أول تعليق من مدير عام مرفأ بيروت على اندلاع الحريق الهائل

كشف موقع " القوات " اللبناني أن المعلومات الأولية تتحدث عن ان حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات

واوضح الموقع اللبناني أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد ال

Walla it s too much now from my place😥😥😥 pic.twitter.com/clzIhmEUM1 — Elissa (@elissakh) September 10, 2020

نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو لحريق مرفأ بيروت عبر حسابها الشخصيب بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .