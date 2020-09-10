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فن

من مكاني هذا.. إليسا تبث لايف لحريق مرفأ بيروت من داخل منزلها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو لحريق مرفأ بيروت عبر حسابها الشخصيب بموقع التواصل الاجتماعي تويتر . 

وظهر في الفيديو وكان حريقا كبير في مرفأ بيروت، قد إندلع منذ قليل وسط حالة هلع بين الاهالي وعلقت قائلة : " من مكاني هذا " . 

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كشف موقع " القوات " اللبناني أن المعلومات الأولية تتحدث عن ان حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات

واوضح الموقع اللبناني أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد ال
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