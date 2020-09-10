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أخبار العالم

وسط رعب وهلع المواطنين.. شاهد| اللقطات الأولى من موقع الحريق الهائل بـ مرفأ بيروت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام لبنانية، باندلاع حريق هائل بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان المناطق المحيطة بالمرفأ.

وأوضحت شبكة إل بي سي اللبنانية أن الحريق نشب في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت والمعلومات الأولية تتحدث عن أنه اندلع في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.

ونقلت "إل بي سي" عن مصدر عسكري قوله: "مطلوب من المواطنين الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إخلاء المرفأ نظرا لاشتداد الحريق.

وأضافت الشبكة اللبنانية أن الدفاع المدني يباشر بعمليات إطفاء الحريق محاولا السيطرة على الحريق الضخم.

وكشفت مصادر لبنانية أن سبب الحريق بالمرفأ غير معلوم حتى الآن.

وبدوره، أعلن الجيش اللبناني أن طوافات الجيش ستشارك في إخماد الحريق إلى جانب عمليات الإطفاء.
وسط رعب وهلع المواطنين.. شاهد| اللقطات الأولى من موقع الحريق الهائل بـ مرفأ بيروت
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