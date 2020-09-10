وسط رعب وهلع المواطنين.. شاهد| اللقطات الأولى من موقع الحريق الهائل بـ مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، باندلاع حريق هائل بمرفأ بيروت وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان المناطق المحيطة بالمرفأ.





وأوضحت شبكة إل بي سي اللبنانية أن الحريق نشب في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت والمعلومات الأولية تتحدث عن أنه اندلع في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.





ونقلت "إل بي سي" عن مصدر عسكري قوله: "مطلوب من المواطنين الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إخلاء المرفأ نظرا لاشتداد الحريق.





وأضافت الشبكة اللبنانية أن الدفاع المدني يباشر بعمليات إطفاء الحريق محاولا السيطرة على الحريق الضخم.





وكشفت مصادر لبنانية أن سبب الحريق بالمرفأ غير معلوم حتى الآن.



