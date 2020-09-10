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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يشيد بتغطية وسائل الإعلام لواقعة "سيدة القطار"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتغطية وسائل الإعلام لواقعة "سيدة القطار"، وتعظيم القيم الإنسانية النبيلة لسيدة مصرية، تصرفت بشكل عفوى يكشف عن معدن سيدات مصر، في صور تتكرر دائمًا، أبرزها خروجهن العظيم في 30 يونيو لتخليص البلاد من براثن الجماعة الإرهابية، دون خوف أو تردد ،وتحملهن المسئولية في صبر وجلد، دون الاستجابة لدعاوى التحريض.

 كما أشاد المجلس بأخلاق الجندى، الذي تحلى بأقصى درجات الثبات الانفعالي وحسن الخلق وإصراره على ارتداء الكمامة، ولم يستجب لاستفزاز كمساري القطار، مؤكدًا أن مدرسة تخريج الرجال هي الحصن العظيم الذي يربي الأجيال على معاني الكرامة والرجولة والكبرياء.

 وحيا المجلس التحرك السريع للفريق كامل الوزير وزير النقل الذي يبذل جهودًا كبيرة مسبوقة لتطوير وتحديث السكك الحديدية، ولم يسمح لمثل هذا التصرف الفردي أن يمس إنجازاته.

 وأكد المجلس أنه مع التنفيذ الكامل للقانون شريطة أن يتحلى المكلفين بتنفيذه بروح القانون التي تعلي شأن العدالة وتحفز قيم الاحترام .

  وناشد المجلس وسائل الاعلام بتسليط الاضواء على مثل هذه القصص الانسانية التى تؤكد ان المصريين بخير.
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