الإمارات وإيطاليا تبحثان أهمية معاهدة السلام بين دبي وتل أبيب

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تطورات الأوضاع بالمنطقة





واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها التطورات في الشأن الليبي.





وتطرق الجانبان إلى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها المهم في تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.



