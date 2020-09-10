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أخبار العالم

الإمارات وإيطاليا تبحثان أهمية معاهدة السلام بين دبي وتل أبيب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:05 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
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شيماء مصطفى
بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، تطورات الأوضاع بالمنطقة

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها التطورات في الشأن الليبي.

وتطرق الجانبان إلى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها المهم في تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد بن زايد، عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.
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