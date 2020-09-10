أمين مستقبل وطن بالجيزة يشيد بمشهد انتخابات الشيوخ ويشكر الدولة وأهالي المحافظة

أشاد النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بالمشهد الانتخابي خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، موجهًا الشكر لأهالي وعائلات وشباب محافظة الجيزة على تجديدهم الثقة فى حزب مستقبل وطن فى جولة الإعادة.





وأشاد ناصر عضو مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له ، بدور القيادة السياسية علي إصرارها بإقامة الاستحقاق الدستوري فى موعده استكمالًا لمؤسسات الدولة المصرية التي أقرها الدستور المصري فى 2015 بعوده مجلس الشيوخ، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها نحو التطور والنمو والوقوف جنبًا إلى جنب فى مصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهودًا كبيرة فى سبيل تأمين جموع الناخبين فى مواجهة فيروس كورونا من خلال تطبيق إجراءات إحترازية صارمة، مشيدًا كذلك بالجهود المبذوله من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من أجل تأمين المشهد الانتخابي.





وأكد "أمين الحزب"، أن قيادات حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس اشرف رشاد أمين عام الحزب، بذلت جهودًا كبيرة ساهمت فى ترسيخ تلاحم الحزب بوحداته القاعدية مع الشعب المصري بمختلف شرائحه وطبقاته، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلته غرفة العمليات التي شكلها الحزب لمتابعة الانتخابات بمحافظة الجيزة برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم للحزب بمحافظة الجيزة ونائب رئيس غرفة العمليات، والتي أثبتت أن هناك قيادات واعية داخل الحزب، وكذلك برهنت على تلاحم حزب مستقبل وطن بين المواطنين، ومعهم جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة من أمناء أمانات نوعية وفرعية ومراكز وأقسام الذين بذلوا جهد كبير لإنجاح الاستحقاق الدستوري.





ووجه "ناصر"، التحية والشكر لأهالي محافظة الجيزة اللذين سجلوا مشهدًا رائعًا من خلال حرصهم على المشاركة السياسية بكل قوة ودعم مرشحي حزب مستقبل وطن، مشيدًا على وجه التحديد بما قامت به نساء الجيزة الذين برهن أنهن يستحقن لقب "عظيمات مصر"، مؤكدًا أن ذوي الهمم كان لهم دورًا كبيرًا فى المشهد الانتخابي بتسجيلهم حضورًا لافتًا يستحق من الجميع كل الإشادة والتقدير.

وشهدت الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ التي أقيمت خلال أغسطس الماضي، فوز 7 مرشحين عن حزب مستقبل وطن بعضوية مجلس الشيوخ وهم النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عصام هلال الأمين المساعد للحزب بالأمانة المركزية والنائب أحمد قطب أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عمرو عكاشة أمين مساعد التنظيم بمحافظة الجيزة والنائب الدكتور محيي حافظ أمين مساعد الصحة بالأمانة المركزية والنائب أحمد دياب أمين الرياضه والثقافة بالأمانة المركزية والنائب عمر زايد هضو هيئه مكتب محافظه الجيزه، وفى المقابل خاض عمرو القماطي مرشح الحزب جولة الإعادة بعد حصده 140 ألف صوت ولكنها لم تحقق النسبة القانونية للفوز من الجولة الأولى وهي (50% + 1)، وفي جوله الاعاده حصد 317138 صوتًا من إجمالي 390664 صوتًا شارك بالعملية الانتخابية.