AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أمين مستقبل وطن بالجيزة يشيد بمشهد انتخابات الشيوخ ويشكر الدولة وأهالي المحافظة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:47 م
النائب عادل ناصر،
النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بالمشهد الانتخابي خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، موجهًا الشكر لأهالي وعائلات وشباب محافظة الجيزة على تجديدهم الثقة فى حزب مستقبل وطن فى جولة الإعادة.

وأشاد ناصر عضو مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له ، بدور القيادة السياسية علي إصرارها بإقامة الاستحقاق الدستوري فى موعده استكمالًا لمؤسسات الدولة المصرية التي أقرها الدستور المصري فى 2015 بعوده مجلس الشيوخ، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها نحو التطور والنمو والوقوف جنبًا إلى جنب فى مصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهودًا كبيرة فى سبيل تأمين جموع الناخبين فى مواجهة فيروس كورونا من خلال تطبيق إجراءات إحترازية صارمة، مشيدًا كذلك بالجهود المبذوله من  وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من أجل تأمين المشهد الانتخابي.

وأكد "أمين الحزب"، أن قيادات حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس اشرف رشاد أمين عام الحزب، بذلت جهودًا كبيرة ساهمت فى ترسيخ تلاحم الحزب بوحداته القاعدية مع الشعب المصري بمختلف شرائحه وطبقاته، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلته غرفة العمليات التي شكلها الحزب لمتابعة الانتخابات بمحافظة الجيزة برئاسة النائب علاء عابد نائب  رئيس حزب  مستقبل وطن والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم للحزب بمحافظة الجيزة ونائب رئيس غرفة العمليات، والتي أثبتت أن هناك قيادات واعية داخل الحزب، وكذلك برهنت على تلاحم حزب مستقبل وطن بين المواطنين، ومعهم جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة من أمناء أمانات نوعية وفرعية ومراكز وأقسام الذين بذلوا جهد كبير  لإنجاح الاستحقاق الدستوري. 

ووجه "ناصر"، التحية والشكر لأهالي محافظة الجيزة اللذين  سجلوا مشهدًا رائعًا من خلال حرصهم على المشاركة السياسية بكل قوة ودعم مرشحي حزب مستقبل وطن، مشيدًا على وجه التحديد بما قامت به نساء الجيزة الذين برهن أنهن يستحقن لقب "عظيمات مصر"، مؤكدًا أن ذوي الهمم كان لهم دورًا كبيرًا فى المشهد الانتخابي بتسجيلهم حضورًا لافتًا يستحق من الجميع كل الإشادة والتقدير.
 
وشهدت الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ التي أقيمت خلال أغسطس الماضي، فوز 7 مرشحين عن حزب مستقبل وطن بعضوية مجلس الشيوخ وهم النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عصام هلال الأمين المساعد للحزب بالأمانة المركزية والنائب أحمد قطب أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عمرو عكاشة أمين مساعد التنظيم بمحافظة الجيزة والنائب الدكتور محيي حافظ أمين مساعد الصحة بالأمانة المركزية والنائب أحمد دياب أمين الرياضه والثقافة بالأمانة المركزية والنائب عمر زايد هضو هيئه مكتب محافظه الجيزه، وفى المقابل خاض عمرو القماطي مرشح الحزب جولة الإعادة بعد حصده 140 ألف صوت ولكنها لم تحقق النسبة القانونية للفوز من الجولة الأولى وهي (50% + 1)، وفي جوله الاعاده حصد 317138 صوتًا من إجمالي 390664 صوتًا شارك بالعملية الانتخابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مستقبل وطن» يُكثف اجتماعاته استعداد لـ «الشيوخ».. وعلاء عابد: حزبنا يتمتع بالقوة التنظيمية

لمساندة مرشحيه بـ الشيوخ.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا انتخابيا بـ الشرقي في كفر الشيخ

أمين «مستقبل وطن» بالجيزة: المواطن المصري البطل الحقيقي في انتخابات «الشيوخ»

عكاشة: السيسي يرسخ الديمقراطية.. ومجلس الشيوخ يُعزز ثقة العالم في مصر

مستقبل وطن بكفرالشيخ يواصل مؤتمراته قبل إعادة الشيوخ .. صور

مؤتمر حاشد بالهرم دعمًا لعمرو القماطي بانتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

200 مليون جنيه شرط إنبى لرحيل أسامة جلال إلى الأهلي

بيان عاجل لـ مدير مرفأ بيروت بشأن تخزين المواد القابلة للاشتعال

الكنز الأحمر.. 20 فائدة صحية لتناول الرمان

لاشين إبراهيم: انتخابات البرلمان ستجري على مرحلتين.. فيديو

الدوري الممتاز.. بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام المصري بهدف محمود وادي.. فيديو

الكاف: مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بدون جماهير

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

الزمالك يحصل على توقيع ثلاثي بيراميدز

ضحك على الدقون.. تعليق أحمد حسن عن تساوي عرض بيراميدز مع الأهلي لضم رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد

المتحولون.. 10 صور من عرض مسرح مصر الجديد

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها في البحر