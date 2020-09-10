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رياضة

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:01 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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عمرو الحلواني
قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والذى كان من المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل .

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي يوم 25 أو 26 في المغرب ضمن ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.

وشهدت الساعات الماضية، تلقى المكتب التنفيذي، توصيةً من قبل لجنة الأندية بشأن تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والذى كان من المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل.


وجاءت توصية لجنة الأندية الخاصة بالاتحاد الافريقي بتأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا بعد اجتماع لجنة المسابقات أمس والتى شهدت حضور مندوبى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء المغربي عبر اجتماع بالكونفراس واتفق الجميع ما عدا الزمالك على التأجيل .

وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 16 و17 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى منتصف25 أكتوبر المقبل .

وقرر الكاف إقامة جميع مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية بدون حضور جماهيري وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

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