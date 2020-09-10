الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية: نعيش المرحلة الثالثة من الموجة الأولى لوباء كورونا.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق الأوسطية، أن الموجة الأولى لفيروس كورونا تقسم إلى المرحلة الاولى والثانية والثالثة، مؤكدا اننا الان فى المرحلة الثالثة.
وأضاف عودة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن تلك المرحلة تختلف بشكل كبير فى اعداد الاصابات وكيفية الاصابات، مشيرا إلى أنه الأن يتم تسجيل اصابات جديدة مرتفعة بين الشباب.
وتابع رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق الأوسطية أن متوسط الأعمار في الإصابة بالمرض في إيطاليا 29 سنة بينما حول العالم أصبح متوسط الأعمار للإصابة 42 عاما.
وأشار عودة إلى أن الموجة الاولى كان متوسط الأعمار للإصابة 65 سنة وعدد كبير كان يتوفى خاصة بين الاطباء والعاملين فى مجال الصحة، أما الأن أعداد الوفيات أصبحت منخفضة ولكن على الرغم من ذلك وصلت العدوى بين الشباب إلى 90%.