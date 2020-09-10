الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية: نعيش المرحلة الثالثة من الموجة الأولى لوباء كورونا.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق الأوسطية، أن الموجة الأولى لفيروس كورونا تقسم إلى المرحلة الاولى والثانية والثالثة، مؤكدا اننا الان فى المرحلة الثالثة.





وأضاف عودة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن تلك المرحلة تختلف بشكل كبير فى اعداد الاصابات وكيفية الاصابات، مشيرا إلى أنه الأن يتم تسجيل اصابات جديدة مرتفعة بين الشباب.





وتابع رئيس الرابطة الطبية الاوروبية الشرق الأوسطية أن متوسط الأعمار في الإصابة بالمرض في إيطاليا 29 سنة بينما حول العالم أصبح متوسط الأعمار للإصابة 42 عاما.



