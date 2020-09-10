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فن

شاهد تعلن اقتراب طرح الموسم الأول من مسلسل رهن التحقيق

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت منصة شاهد عن اقتراب طرح الموسم الأول من مسلسل رهن التحقيق، من بطولة فيصل الدوخي، ريم الحبيب.

وتدور أحداثه حول تركي محقق يعمل على حل قضايا جرائم القتل، تستدعيه محققة شابة للتحقيق معه حول ممارساته الخاطئة أثناء عمله، لينتهي الأمر بتحول مثير يهدد مستقبل عمله في النيابة.

طرحت منصة شاهد VIP مؤخرا مسلسل "دانتيل" حصريًا ابتداءً من 23 أغسطس الجاري.

يعرض المسلسل من الأحد إلي الخميس، وهو من بطولة سيرين عبد النور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل.

مسلسل سيرين عبد النور الجديد من إخراج المثنى صبح.
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