رئيس الدفاع المدني اللبناني: تم احتواء الحريق الجديد في مرفأ بيروت ولا يوجد خطر | فيديو

قال رئيس الدفاع المدني اللبناني ريمون خطار، إن الحريق في منطقة الجمارك بمرفأ بيروت تم احتواؤه الآن، ولا يوجد خطر من انتشاره.

وفي وقت سابق اليوم، اندلع حريق في مستودع يخزن الإطارات والزيت في ميناء بيروت.

ويقع المستودع في المنطقة الحرة بالميناء، وقال مصدر عسكري لـ "ـرويترز" إن سبب الحريق ما زال مجهولا.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0