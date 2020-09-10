رئيس الدفاع المدني اللبناني: تم احتواء الحريق الجديد في مرفأ بيروت ولا يوجد خطر | فيديو

قال رئيس الدفاع المدني اللبناني ريمون خطار، إن الحريق في منطقة الجمارك بمرفأ بيروت تم احتواؤه الآن، ولا يوجد خطر من انتشاره.





وأضاف خطار، في تصريح لمحطة "إن إن إيه'' ، أن فرق الإطفاء والدفاع المدني قامت بإحاطة النيران

وتعرض ميناء بيروت للانفجار المميت في 4 أغسطس، ما تسبب في أضرار جسيمة في المناطق السكنية القريبة وقتل ما لا يقل عن 190 شخصًا.

وأصيب نحو 5000 آخرين في حين أصبح أكثر من 300 ألف بلا مأوى.

وانتقل السكان المحليون إلى تويتر للتعبير عن مدى خوفهم من رؤية الحريق، متذكرين المأساة التي حدثت الشهر الماضي.



وقال الجيش اللبناني إنه سيستخدم طائرات هليكوبتر لإخماد النيران، كما حذروا من أن استخدام الطائرات بدون طيار محظور في منطقة الميناء لأن الطيران متورط في إخماد الحريق.

ووفقًا لرئيس الصليب الأحمر في البلاد، لا يوجد خطر من حدوث أي انفجار ناتج عن حريق الميناء، ولم يسفر عن مقتل أو إصابة أحد بجروح خطيرة ، على الرغم من الإبلاغ عن بعض حالات الأشخاص الذين يعانون من ضيق في التنفس.





وفي وقت سابق اليوم، اندلع حريق في مستودع يخزن الإطارات والزيت في ميناء بيروت.





ويقع المستودع في المنطقة الحرة بالميناء، وقال مصدر عسكري لـ "ـرويترز" إن سبب الحريق ما زال مجهولا.