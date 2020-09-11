موعد وشروط الالتحاق لمنحة شهادة المحاسب الإداري بتجارة عين شمس

وأوضحت الكلية شروط التسجيل والتي تتمثل :

1_ يتم التقديم للطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة والماجستير (شعبتي المحاسبة وادارة الاعمال )

2_ إحضار شهادة قيد من الكلية موجه للتقدم لمنحة cma

3_ استكمال نموذج التقديم الالكتروني علما بأن التقديم سينتهي في موعد أقصاه الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2020

4_ سوف تعلن أسماء الطلاب لحضور امتحان القبول لمنحة شهادة المحاسب الإداري بالصفحة الرسمية للكلية بعد ذلك

5_ من يخالف الشروط السابقة سيفقد فرصة التقدم للمنحة في الأعوام القادمة

الجدير بالذكر أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "اعلانا هاما لجميع طلاب فرق النقل بالكلية .



