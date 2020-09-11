موعد وشروط الالتحاق لمنحة شهادة المحاسب الإداري بتجارة عين شمس

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "عن منحة شهادة المحاسب الاداري ويمكن للطلاب الراغبين بالتقدم للمنحة شهادة المحاسب الإداري 2020/2021 من خلال هذا اللينك اضغط هنا .
وأوضحت الكلية شروط التسجيل والتي تتمثل :
1_ يتم التقديم للطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة والماجستير (شعبتي المحاسبة وادارة الاعمال )
2_ إحضار شهادة قيد من الكلية موجه للتقدم لمنحة cma
3_ استكمال نموذج التقديم الالكتروني علما بأن التقديم سينتهي في موعد أقصاه الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2020
4_ سوف تعلن أسماء الطلاب لحضور امتحان القبول لمنحة شهادة المحاسب الإداري بالصفحة الرسمية للكلية بعد ذلك
5_ من يخالف الشروط السابقة سيفقد فرصة التقدم للمنحة في الأعوام القادمة
الجدير بالذكر أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "اعلانا هاما لجميع طلاب فرق النقل بالكلية .
وأضافت الكلية في بيانها انه تم مد فترة تسليم الابحاث للمرة الثانية لطلاب البكالوريوس جميع الشعب وكذلك طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج وذلك حتي يوم الخميس الموافق 17 /9/2020.