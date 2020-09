حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه الثالث.. كل سنة وانتي حبيبتي

View this post on Instagram

الحمدلله ٣سنين فاتوا علي أجمل يوم في حياتي ويارب العمر كله مع بعض 💍❤️ بحمد ربنا أنه رزقني بيكي ياحبيبتي يابنت الأصول ❤️❤️ والحمدلله والشكر لله أن عيد جوازنا التالت بقينا تلاته 👶 ❤️❤️❤️ كل سنه وأنتي حبيبتي ❤️❤️❤️❤️