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رياضة

محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي ببرج العرب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:43 ص
تدريبات الأهلي أرشيفية
تدريبات الأهلي " أرشيفية"
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع لاعبيه في الخامسة من مساء اليوم لإعلان تشكيل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

ويتحرك بعدها الفريق الأحمر إلي استاد الجيش المصري ببرج العرب لخوض المباراة .
 
وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء اليوم على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد.
خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي «أفشة»، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، جيرالدو.
خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.
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