AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أسود.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها .

وظهرت هايدى كرم فى الصورة بفستان أسود أنيق .

وعلقت هايدى كرم على الصورة قائلة:"يا صباح البونجور !!! أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومبهجة رائعة للجميع".

وآخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأخضر.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاهد هيدى كرم بصحبة والدتها على إنستجرام.. والجمهور: شبهك جدا

بتوب أصفر.. هايدى كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

بصوة وسط الطبيعة.. هيدى كرم تتألق في أحدث إطلالة لها

بفستان أحمر أمام مراية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيدى كرم

من فوق حصان.. هيدي كرم على شاطئ البحر.. فيديو

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. أسباب ترك الرسول رفع الأذان طيلة حياته

تركي آل الشيخ يعلن عن تبرع جديد لجمعية قدامى اللاعبين

الصين تمنح مصر بناء مركز لـ تصنيع قمر صناعى ضخم

شائعات عبور صاروخ عراقي تشعل أجواء الكويت.. والجيش يرد

انطلاق حفل مسابقة مواهب أون لاين .. الخميس القادم

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 11-9-2020

AdvertisementS

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

أخبار التوك شو .. قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات وموقف محرج يتسبب فى بكاء مي سليم .. فيديو

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة