بفستان أسود.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها .





وظهرت هايدى كرم فى الصورة بفستان أسود أنيق .





وعلقت هايدى كرم على الصورة قائلة:" يا صباح البونجور !!! أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومبهجة رائعة للجميع".





وآخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.



