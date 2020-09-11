تموين الفيوم: ضبط كميات كبيرة من حلوى الأطفال بمصنع بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية شهيرة.. صور

قامت إدارة تموين مركز الفيوم ثان بحملة مكبرة تحت إشراف سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم والمهندس مصطفى جلال مدير إدارة مركز الفيوم ثان و برئاسة المهندس عماد زيدان رئيس الرقابة و المفتشين محمود ابوغرب و محمد حسن و احمد ابراهيم و مصطفى الشرقاوي .

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حيث تم ضبط كميات كبيره من حلوى الاطفال بمصنع مخالف للاشتراطات الصحيه و بدون ترخيص و يقلد علامات تجاريه شهيره

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور احمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينيه وتشديد الرقابه على الأسواق والانشطه التموينيه

وتحرر محضر ضد صاحب المصنع ، واخطرت النيابه العامة التى تولت التحقيق .