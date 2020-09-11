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حوادث

تموين الفيوم: ضبط كميات كبيرة من حلوى الأطفال بمصنع بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية شهيرة.. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:02 م
ضبط كميات كبيره من
ضبط كميات كبيره من حلوى الاطفال بمصنع بدون ترخيص
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قامت إدارة تموين مركز الفيوم ثان بحملة مكبرة تحت إشراف سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم والمهندس مصطفى جلال مدير إدارة مركز الفيوم ثان و برئاسة المهندس عماد زيدان رئيس الرقابة و المفتشين محمود ابوغرب و محمد حسن و احمد ابراهيم و مصطفى الشرقاوي .

 

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حيث تم ضبط كميات كبيره من حلوى الاطفال بمصنع مخالف للاشتراطات الصحيه و بدون ترخيص و يقلد علامات تجاريه شهيره

 

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور احمد  الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينيه وتشديد الرقابه على الأسواق والانشطه التموينيه

 

وتحرر محضر ضد صاحب المصنع ، واخطرت النيابه العامة  التى تولت التحقيق .

تموين الفيوم: ضبط كميات كبيرة من حلوى الأطفال بمصنع بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية شهيرة.. صور
تموين الفيوم: ضبط كميات كبيرة من حلوى الأطفال بمصنع بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية شهيرة.. صور
تموين الفيوم: ضبط كميات كبيرة من حلوى الأطفال بمصنع بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية شهيرة.. صور
تموين الفيوم: ضبط كميات كبيرة من حلوى الأطفال بمصنع بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية شهيرة.. صور
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