محافظ أسيوط يترأس الاجتماع التنسيقي لتنفيذ سيناريو محاكاة وقوع سيول

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاجتماع التنسيقي لتنفيذ سيناريو محاكاة أزمة حدوث سيول على بعض مراكز المحافظة وذلك ضمن تدريبات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما والتعامل مع الظروف الأمنية الطارئة في المنشآت الحيوية بالمحافظة وتقييم الخطط الأمنية ومدى كفائتها وكفايتها للتصدي لأية أزمات أو كوارث .









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جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة ويحيى زكريا مدير إدارة الازمات والكوارث بالديوان العام وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء ووكلاء الوزارات المختلفة ومسئولي القطاعات ومرافق الاسعاف والحماية المدنية.





وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على أهمية تنفيذ التدريبات العملية والميدانية وسيناريوهات محكاة للأزمات المختلفة لقياس مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة واستعدادها للتعامل مع الأزمات الطارئة التي قد تتعرض لها قرى ومراكز واحياء المحافظة مشددًا على ضرورة التنسيق الجيد بين كافة الجهات والهيئات ومسئولي المرافق والتدريب المسبق للتعامل مع المواقف الطارئة التي قد تتعرض لها أية منشأة حيوية بالمحافظة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تدريبات العاملين بالأجهزة التنفيذية وتنفيذ سيناريوهات إدارة الازمة على الطبيعة من خلال التجارب الميدانية في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي لمنظومة إدارة الكوارث والأزمات وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخلق كوارد قادرة على التعامل مع الأزمة ومواجهة التحديات من خلال صقل خبراتهم وقدراتهم في مختلف المواقف.



