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رياضة

نجم تركيا السابق يشيد بـ النني: خسارة كبيرة لـ بشكتاش

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة

يرى ريديفان ديلمين، نجم منتخب تركيا الأسبق، وفناربخشة، أنّ رحيل محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر، والمُحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، يُعد خسارة للدوري التركي الممتاز.



النني لعب في الموسم الماضي، مع بشكتاش مُعارًا من آرسنال، وظهر بشكل جيد في أغلب فترات موسم 2019/2020، وساهم في تأهل النادي للأدوار التمهيدية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.


وبعد نهاية الإعارة عاد النني إلى الجانرز من جديد، وشارك في مباراة ودية ومباراة ليفربول بالدرع الخيرية، وساهم في الحصول المدفعجيةعلى اللقب.



وقال ديلمين في تصريحات عبر شبكة "haberler" التركية : "جالطة سراي أصبح أضعف من العام الماضي".


وأضاف: "عندما تجد المُغادرين هذا الصيف، والقادمين، ستجد أنّ جالطة سراي أصبح أضعف من الموسم الماضي".


وواصل: "نحن بحاجة لاعبين ذو خبرة مثل محمد النني، بالنسبة لي، خسارة كبيرة أنّ يرحل عن الدوري التركي".


وأتم تصريحاته قائلًا: "لو كنت مسؤولًا في جالطة سراي، لتعاقدت مع النني على الفور، لاعب جيد ولديه شخصية رائعة".

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