AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابن العامل يتفوق ويدخل الطب.. وليد يفي بوعده ويقبل يد والده بعد سنوات الشقاء والتعب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:20 م
طالب ثانوية عامة
طالب ثانوية عامة
Advertisements
عادل نصار

تناول الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الجمعة، قصة نجاح وتفوق الطالب وليد، في الثانوية العامة الذي استطاع دخول كلية الطب، رغم ظروفه المادية الصعبة.


وخلال الحلقة قبل وليد يد والده محمد إبراهيم حسين عامل في قصر العيني، على الهواء، بعد سنوات الشقاء والتعب.


من جانبه قال محمد إبراهيم حسين عامل والد الطالب المتفوق: "عملت في قصر العيني وتعبت، ومشوفتش من ابني حاجة وحشة، وعلمت ابن الصح والغلط وفهمته أنه يشتغل ويركز على الدراسة ويبعد عن أصدقاء السوء".


وفي مداخلة هاتفية، عبرت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عن عميق تقديرها لتفوق الطالب وقصة كفاح والده العامل في قصر العيني، مؤكدة أنها ستقوم بتكريمهما لكفاحهما الرائع.


وقالت عميد كلية الطب قصر العيني: الإرادة والعمل والجد وراء هذا النموذج الرائع، ونفرح بمثل هذه النماذج المصرية الجميلة والتي تعني أن هناك عملا حقيقيا"، موجهة نصيحة للطالب، قائلة: "عليك العمل والاجتهاد في الكلية من أول العام".


ووجهت حديثها لوالد الطالب، قائلة: "أنت إنسان مخلص وعملت الكثير وربنا يوفقك ومستنياكم علشان أكرمكم على ما قدمتوه للمجتمع المصري".


فيما قال الطالب المتفوق وليد: "والدي تعب معانا كثيرا لحد لما وصلني لما وصلت له ويستحق مني كل حاجة، ولدي أخوات أصغر مني وأذاكر لهم".


وأضاف وليد: "أمي لها دور كبير وقدمت لي الكثير وخاصة لما دخلت ثانوية عامة.. اشتغلت في محل بيتزا وعملت في مجال السيراميك في الإجازات الصيفية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب الثانوية العامة: اللغة الفرنسية في مستوى الطالب العادي ومن السهل التفوق فيها

طلاب بالثانوية العامة فى القصر العينى: التفاضل فى مستوى الطالب المتفوق..فيديو

الأول علمي علوم: البيت له تأثير كبير في تفوق الطالب

والدها توفي وهي 4 شهور.. الأولى بالثانوية الأزهرية بالغربية: رفعت راس أهلي قدام الناس

قصة كفاح وتفوق.. النائب أبو العينين: الدكتور إبراهيم "بائع الفريسكا" يحمل ملامح المستقبل وأمل للغد

مصور فيديو طالب الفريسكا: كلامه خبط في قلبي.. فيديو

ترشيحاتنا

لن تصدق.. أطعمة ومشروبات نتناولها يوميا تسبب الهلوسة

تخيلتها عارية.. اعترافات جديدة للمتهم بمذبحة كفر الدوار بالبحيرة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول: برافو إنك عارفة تروضيني

قبل وبعد المكياج.. شاهد عروسة حمو بيكا

ترامب يعلن اتفاق البحرين وإسرائيل على عقد معاهدة سلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أداة جديدة لمراقبة طفرات فيروس كورونا

الفوشيا الجريء.. هنا الزاهد برفقة زوجها فى عيد زواجهما

سر تسمية جميع سيارات مازيراتي الإيطالية بأسماء الرياح