ابن العامل يتفوق ويدخل الطب.. وليد يفي بوعده ويقبل يد والده بعد سنوات الشقاء والتعب

تناول الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الجمعة، قصة نجاح وتفوق الطالب وليد، في الثانوية العامة الذي استطاع دخول كلية الطب، رغم ظروفه المادية الصعبة.





وخلال الحلقة قبل وليد يد والده محمد إبراهيم حسين عامل في قصر العيني، على الهواء، بعد سنوات الشقاء والتعب.





من جانبه قال محمد إبراهيم حسين عامل والد الطالب المتفوق: "عملت في قصر العيني وتعبت، ومشوفتش من ابني حاجة وحشة، وعلمت ابن الصح والغلط وفهمته أنه يشتغل ويركز على الدراسة ويبعد عن أصدقاء السوء".





وفي مداخلة هاتفية، عبرت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عن عميق تقديرها لتفوق الطالب وقصة كفاح والده العامل في قصر العيني، مؤكدة أنها ستقوم بتكريمهما لكفاحهما الرائع.





وقالت عميد كلية الطب قصر العيني: الإرادة والعمل والجد وراء هذا النموذج الرائع، ونفرح بمثل هذه النماذج المصرية الجميلة والتي تعني أن هناك عملا حقيقيا"، موجهة نصيحة للطالب، قائلة: "عليك العمل والاجتهاد في الكلية من أول العام".





ووجهت حديثها لوالد الطالب، قائلة: "أنت إنسان مخلص وعملت الكثير وربنا يوفقك ومستنياكم علشان أكرمكم على ما قدمتوه للمجتمع المصري".





فيما قال الطالب المتفوق وليد: "والدي تعب معانا كثيرا لحد لما وصلني لما وصلت له ويستحق مني كل حاجة، ولدي أخوات أصغر مني وأذاكر لهم".



