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محافظ شمال سيناء: 24 % نسبة التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:37 ص
اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
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عادل نصار
كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن أنه تم تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تقل عن 100 متر لتصبح 50 جنيها للمتر.

وأضاف "شوشو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن نسبة التصالح 24 % ونأمل بنهاية سبتمبر نكون أكثر من 50 و 60 %.

وتابع أن محافظة شمال سيناء مترامية الأطراف بينها 4 مراكز تعتبر ساحلية، والعاصمة لها مكانة، موضحا أن في المحافظة يتراوح أعلى سعر في المخالفة 500 جنيه والأقل 150 جنيها.

وأكد "شوشة"،  أن سعر التصالح في مخالفات البناء بمدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح ما بين 250 و105 جنيه، وفى وسط سيناء يعد أقل في القيمة ما بين 150 و90 جنيه، والقرى السعر الأدنى 50 جنيها.

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